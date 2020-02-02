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В СПЧ сочли некорректным упоминать бога в Конституции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает некорректным упоминание о боге в преамбуле Основного закона страны.

"На мой взгляд, предложение об упоминании бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции", - сказала она "Интерфаксу" в воскресенье.

Киркора отметила, что "есть и неверующие граждане РФ, атеисты, для них это будет являться неприемлемым".

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"Конституция - это универсальный документ для всех граждан РФ и для каждого гражданина в отдельности, это основной документ, по которому он живет, соответственно, любые включения в преамбулу норм, противоречащих первой, либо второй главе Конституции являются, на мой взгляд, неуместными, - сказала зампред СПЧ. - При этом я сама верующий православный человек".

Также она прокомментировала предложение главы Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина о включении в Конституцию слов о поддержке государством всех религий "морально и материально". "Очень не хотелось бы, чтобы Конституция превратилось в письмо дяди Федора родителям из Простоквашино", - сказала Киркора.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.

Хроника 15 января – 02 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Конституция СПЧ

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