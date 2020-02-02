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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.

"Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива" и устроили обыск. Как рассказал сам Мамедов, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения. Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещенных веществ, угрожая "задержанному", что его "закроют", - рассказали в отделении.

Отмечается, что, не найдя ничего запрещенного в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали "одеваться по-местному" и отпустили его.

Союз журналистов Северной Осетии потребовал от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях.

По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России Тимура Кусова, от МВД ждут оперативной реакции на случившееся, 1 февраля в полицию поступило заявление Мамедова.

По данным организации, Мамедов сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. Его работы публикуются на североосетинском портале "15-й Регион" - Мамедов готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведет свой спортивный видеоблог.

Северная Осетия Дэвид Мамедов

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