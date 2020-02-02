Полиция начала проверку после нападения на журналиста в Северной Осетии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Северной Осетии начали доследственную проверку после заявления местного журналиста о противоправных действиях в отношении него со стороны неизвестных, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Первого февраля в отдел полиции города Владикавказа обратился журналист одного из республиканских СМИ. По его словам, на углу улиц Чапаева и Иристонская во Владикавказе в отношении него совершили противоправные действия. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают личность нападавших.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Северной Осетии напали на журналиста Дэвида Мамедова, насильно посадили его в автомобиль и обыскали его личные вещи. Региональное отделение Союза журналистов России потребовало от МВД оперативной реакции на случившееся.

По данным организации, Мамедов сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. Его работы публикуются на североосетинском портале "15-й Регион" - Мамедов готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведет свой спортивный видеоблог.