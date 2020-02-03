Вице-премьер Хуснуллин назвал проблемы, препятствующие росту ввода жилья

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ввод жилья в Российской Федерации по итогам минувшего года значительно вырос по сравнению с тремя предыдущими годами, но чтобы обеспечить такой рост, необходимо решить ряд непростых сопутствующих задач, заявил курирующий строительную отрасль заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете".

"Радует, что ввод жилья уже растет: в частности, по итогам 2019 года сдано 80,3 миллиона квадратных метров, что больше, чем сдавалось в последние три года. Но надо понимать, что чудес не бывает. И для того, чтобы обеспечить такой рост, надо решить целый ряд непростых задач", - сказал Хуснуллин.

Перечисляя задачи, которые необходимо решить, вице-премьер уточнил, что это, "во-первых, финансовый вопрос".

"Дело в том, что эта работа совпала с переходом на эскроу-счета, цель которых - борьба с недобросовестными застройщиками, по их вине множилось число обманутых дольщиков. Чтобы остановить этот процесс, деньги от покупателей жилья идут не напрямую фирмам, а через банки. Понятно, что банки за управление ими закладывают свою маржу, в итоге метр становится дороже, и платит за это покупатель", - пояснил Хуснуллин.

Он напомнил, что "чем выше цена "квадрата", тем меньше людей могут позволить купить себе новую квартиру - им же нужно еще как-то жить", поэтому "денег на долевое строительство стало поступать меньше", а это значит, что "надо работать с банками, чтобы они снижали цены на ипотеку".

"Во-вторых, есть проблема с землей под новостройки - в одних регионах она вся в частной собственности, в других - свободных площадок нет. Надо находить их. В-третьих, готовых разрешений на строительство имеется всего на 103 миллиона квадратных метров, а для того, чтобы строить в год 120 миллионов квадратных метров, надо иметь их вдвое больше, то есть на строительство 240 миллионов квадратных метров. Для того чтобы получить их, требуется преодолеть множество административных барьеров", - заявил вице-премьер, отметив, что "каждый барьер - потеря времени", в то время как в строительстве "скорость прямо влияет на экономику".

Он заверил, что всегда делает "все для того, чтобы строить быстрее".

Хуснуллин добавил, что "прежде чем сказать, что мы что-то поменяем в целом по стране, я должен взвесить ситуацию, доложить правительству, в команде которого работаю, и только после этого делать выводы".

"Пока же точно знаю, что на имеющиеся в нацпроектах деньги, а они большие, эти проблемы решать можно. Главное, настроить работу так, чтобы эти средства дошли до людей", - сказал заместитель председателя правительства РФ.

21 января Хуснуллин указом президента РФ Владимира Путина был назначен вице-премьером нового российского правительства. После назначения он заявил, что московскую программу реновации нужно расширить на все регионы.