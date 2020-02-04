Умер основатель и президент "Шанинки"

Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Фото: МВШСЭН

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 4 февраля умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") социолог Теодор Шанин. Ему было 89 лет. О его смерти сообщила пресс-служба вуза.

О времени прощания будет объявлено дополнительно.

"Теодор внёс огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Удостоен многочисленных наград. Он работал до последнего дня", - говорится в пресс-релизе на сайте "Шанинки".

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. В 1941 году его с матерью сослали в Сибирь, а его отца отправили в лагерь в Свердловской области. После амнистии всех бывших польских граждан после Второй мировой войны он вернулся в Польшу, затем уехал в Палестину и участвовал в войне за создание Израиля.

В 1951 году он окончил Иерусалимский колледж социальной работы, затем учился на отделении социологии и экономики Иерусалимского университета. В 60-х он учился в аспирантуре и защитил диссертацию в Бирмингемском университете, а затем преподавал и занимался наукой там, в Шеффилдском университете, в университете Хайфы, в Манчестерском университете и в Оксфорде.

В 1990 году он был избран академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина — ВАСХНИЛ.

В 1995 году он создал в Москве Высшую школу социальных и экономических наук и стал ее первым ректором. С 2007 года он был президентом Шанинки.

В 2002 году ученый получил (Орден Британской Империи (OBE) "за выдающиеся достижения в развитии высшего образования в России".