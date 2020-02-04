Что произошло за день: вторник, 4 февраля

Выбрано место под карантин для возвращающихся из Уханя, на Дальнем Востоке растут цены на овощи, впервые раскрыта выручка Youtube

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Эвакуированных из Уханя поместят под карантин в Тюменской области. Первый самолет Минобороны днем вылетел в Китай за желающими вернуться домой на фоне вспышки коронавируса - всего таковых 147 человек. Между тем в Минздраве заявили о подготовке на случай массового распространения вируса и о сложностях с вакциной из-за отсутствия живого штамма: у двоих пациентов, лечащихся в России, вычленить вирус не удалось. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что люди подвержены вирусу вне зависимости от национальности.

- На Дальнем Востоке в полтора-два раза подорожали овощи, которые привозят из Китая. Рост цен произошел на фоне закрытия пропускных пунктов, из-за чего фуры с продуктами не могли въехать в Россию. В Амурской области ожидают поставок казанских огурцов и турецких помидоров взамен китайской продукции. ФАС взяла ситуацию с ценами на контроль.

- Владимир Путин выразил надежду, что поправки в Конституцию подготовят за три с небольшим месяца. Он напомнил, что работа над текстом Основного закона в свое время заняла полгода. Президент РФ также заверил, что предложил внести поправки не ради того, чтобы продлить свои полномочия.

- Александр Лукашенко заявил о "российском следе" в деле против руководства сахарных заводов. Президент Белоруссии пояснил, что в преступной схеме был задействован торговый дом, специально созданный в Москве. "В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда", - заявил Лукашенко.

- Alphabet впервые раскрыла финансовые результаты YouTube. Выручка сервиса за прошлый год составила порядка $15,15 млрд.

- Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в штате Айова. По подсчетам СМИ, президент США на внутрипартийном голосовании перед выборами набрал более 97% голосов. Трамп высмеял кокусы Демократической партии, которые прошли с техническими сбоями.

- Умер основатель и президент "Шанинки" Теодор Шанин. Социологу, создавшему Московскую высшую школу социальных и экономических наук, было 89 лет.