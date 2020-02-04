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Большинство россиян негативно оценили работу правительства Медведева

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (74%) считают, что предыдущему правительству РФ во главе с Дмитрием Медведевым не удалось добиться улучшения положения дел в стране, противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент (22%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Ожидания россиян от деятельности нового правительства более оптимистичные: 38% опрошенных верят в улучшение ситуации, 46% - не ждут никаких изменений, 9% респондентов полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Левада-центр Дмитрий Медведев

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