Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

В Северном флоте заявили, что поездка ансамбля в Норвегию не планировалась

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поездка ансамбля Северного флота в Норвегию не состоялась из-за того, что МИД этой страны не согласовал официальное приглашение коллектива на фестиваль "Баренц-спектакль", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Устроители фестиваля "Баренц спектакль" не смогли оформить официальное приглашение ансамбля песни и пляски Северного флота на мероприятие по причине несогласования в норвежском МИД", - сообщили в пресс-службе.

"Официального приглашения в адрес командования Северного флота или министерства обороны России по данному вопросу не поступало", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что "поездка творческого коллектива в Норвегию даже не планировалась".

Ранее норвежские СМИ сообщили, что власти Норвегии не разрешили ансамблю Северного флота въехать в страну для участия в фестивале Barents Spektakel в Киркенесе. По их данным, решение об отказе во въезде приняли в МИД и министерстве обороны Норвегии. Согласно сообщениям, причиной стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, но в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

Норвегия Ансамбль песни и пляски Северный флот РФ

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Полковника Захарченко поместили в ШИЗО на пять суток

Вместо китайских овощей в Приамурье привезут турецкие помидоры и казанские огурцы

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Суд взыскал с родных умершего в СИЗО бизнесмена $16,2 млн в пользу американца

Суд взыскал с родных умершего в СИЗО бизнесмена $16,2 млн в пользу американца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');