В Северном флоте заявили, что поездка ансамбля в Норвегию не планировалась

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Поездка ансамбля Северного флота в Норвегию не состоялась из-за того, что МИД этой страны не согласовал официальное приглашение коллектива на фестиваль "Баренц-спектакль", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Устроители фестиваля "Баренц спектакль" не смогли оформить официальное приглашение ансамбля песни и пляски Северного флота на мероприятие по причине несогласования в норвежском МИД", - сообщили в пресс-службе.

"Официального приглашения в адрес командования Северного флота или министерства обороны России по данному вопросу не поступало", - добавили в пресс-службе. Там отметили, что "поездка творческого коллектива в Норвегию даже не планировалась".

Ранее норвежские СМИ сообщили, что власти Норвегии не разрешили ансамблю Северного флота въехать в страну для участия в фестивале Barents Spektakel в Киркенесе. По их данным, решение об отказе во въезде приняли в МИД и министерстве обороны Норвегии. Согласно сообщениям, причиной стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, но в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.