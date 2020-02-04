В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.

Решение об отказе во въезде приняли в МИД и министерстве обороны Норвегии. В сообщениях отмечается, что причиной стало то, что для получения визы членам ансамбля нужно было сдать отпечатки пальцев, однако в России военнослужащим запрещено проходить такую процедуру.

Barents Spektakel - культурно-политический фестиваль, в рамках которого проводятся семинары и дебаты, устраиваются танцевальные и музыкальные представления, говорится на сайте мероприятия. Темой фестиваля в этом году станет "Русский след", в рамках которого будут обсуждаться утверждения западных СМИ о том, что "Россия вмешивается в мировые политические и экономические системы", отмечается в сообщении на сайте. Мероприятие пройдет с 12 по 16 февраля.