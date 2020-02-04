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Шойгу вручил члену ГКЧП маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "Историю государства Российского" Николая Карамзина.

Орден ему присужден за "большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи", сообщила пресс-служба Минобороны. Медаль ему вручили как участнику Великой Отечечственной войны.

Шойгу поблагодарил Язова, пожелал ему трижды здоровья и заверил, что все остальное ему обеспечат.

Дмитрию Язову 95 лет. Он последний министр обороны СССР и единственный ныне живущий маршал Советского Союза. Министерство обороны он возглавлял с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он провел большую работу по повышению боеспособности армии и по выводу войск из Афганистана, отметило военное ведомство.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

Язов был не только военачальником, но и партийным деятелем. Он был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года - членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР. В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во "Внуково" из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

Сергей Шойгу Дмитрий Язов СССР КПСС ГКЧП Афганистан Минобороны

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