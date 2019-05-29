Генпрокуратура Литвы передумала прекращать расследование "дела 13 января 1991 года"

Апрельское решение об остановке расследования отменили

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Литвы решила продолжить досудебное расследование попытки СССР свергнуть власть в Литве 13 января 1991 года. Решение от 13 апреля об остановке следствия отменено, заявила агентству BNS представитель ведомства Эляна Мартинонене.

Речь идет о расследовании, которое выделили из основного дела в 2014 году. В нем расследуются "январские события 1991 года, и впоследствии совершенные возможные преступления против человечности и военные преступления", какие именно, в прокуратуре не уточняют.

В апреле следствие остановили, но это решение раскритиковал Витатутас Ландсбергис, руководивший Литвой в 1991 году, и Робертас Повилайтис, отец которого погиб из-за январских событиях, напоминает BNS. По мнению потерпевшего, прокуратура на тот момент сделала не все, чтобы привлечь виновных в ответственности.

27 марта 2019 года окружной суд Вильнюса признал экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще несколько десятков советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в январе 1991 года. 94-летний Язов получил десять лет лишения свободы. Большинство подсудимых были приговорены заочно. На процессе присутствовали только два бывших советских офицера, граждане России Юрий Мель, арестованный в 2014 году, и Геннадий Иванов, который живет в Вильнюсе. Меля приговорили к семи годам тюрьмы, Иванова - к четырем.

Власти Литвы считают, что 13 января 1991 года СССР совершил попытку силового свержения законной власти в республике, которая в марте 1990 года объявила о независимости. Советские военные и сотрудники спецслужб захватили Вильнюсскую телебашню и здания Литовского радио и телевидения. Тогда погибли 14 человек, пострадали больше тысячи.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этих событий.