Единороссы внесли в Думу поправки о перенарезке избирательных округов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о возможности изменять схему и границы избирательных округов в зависимости от изменения численности населения. Авторы поправок - Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.

Законопроект (№894460-7) предлагает разрешить менять эту схему, если количество избирателей в округе отклонится от средней нормы представительства более чем на 20%, а в труднодоступных местностях - на 40%. Если отклонение будет установлено на 1 июля года, предшествующего году проведения местных выборов, схему можно будет изменить не позднее, чем за девять месяцев до дня голосования. Границы таких округов также могут быть изменены, говорится в поправках.

Если требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, соответствующий орган власти утверждает новую схему одномандатных или многомандатных избирательных округов.

Внесенный законопроект также уточняет правила публикации информации, связанной с выборами. В частности, единороссы предложили обязать редакции государственных или муниципальных печатных СМИ публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и фондов референдума в срок, установленный этим законом.

Депутаты также предложили закрепить возможность подачи заявления о голосовании н дому через портал госуслуг.

Законопроект предусматривает внесение уточнений в законодательство о выборах в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования - муниципального округа.