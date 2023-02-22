Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Мосгоризбиркоме предложили объединить ряд избирательных участков в Москве, сократив их общее количество, передает корреспондент "Интерфакса". Предложение прозвучало на заседании 22 февраля.

"В подавляющем большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий. Мы предполагаем, что будет образовано 1 668 участков численностью более 3 тысяч избирателей. Такой подход позволит ускорить подведение итогов голосования и подведение результатов голосования и позволит усилить общественный контроль в избирательном процессе", - объяснил зампред МГИК Дмитрий Реут.

По его словам, в большинстве случаев это решение коснется школ, где зачастую зарегистрированы несколько участков. В результате уменьшится нагрузка на членов территориальных избирательных комиссий, улучшатся условия работы наблюдателей, журналистов, условия для избирателей, усилится безопасность, считают в комиссии.

По словам Реута, также планируется некоторые избирательные участки переместить на первые этажи для удобства маломобильных избирателей.