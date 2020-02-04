МВД подтвердило готовность законопроекта о депортации мигрантов с опасными болезнями

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России подготовили законопроект, согласно которому будет определен порядок депортации из страны мигрантов, имеющих опасные заболевания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства.

К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, в РФ отнесены ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, лепра, туберкулез, сибирская язва, чума и другие. С 31 января 2020 года этот перечень дополнен коронавирусной инфекцией, подчеркнули в пресс-центре.

По данным пресс-центра, МВД РФ провело анализ норм законодательства, регулирующего правовое положение иностранцев с опасными для окружающих заболеваниями, в отношении которых уже приняты решения о депортации. Обнаружилось, что нет порядка взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями при решении вопроса транспортировки людей, а также требований по соблюдению мер личной и общественной гигиены. "В частности, для заболевших не определены правила медицинского обеспечения и сопровождения к местам депортации", - пояснили в министерстве.

Там отметили, что еще 30 сентября 2019 года в правительство был внесен законопроект о наделении МВД России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти полномочиями по определению особенностей перевозок лиц с опасными заболеваниями.