Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.

"Давайте с гриппом еще будем выселять - появится новая форма, всех вышлем из страны. Тут переболел и все - ты здоров абсолютно! Какой смысл огород городить? МВД продуцирует идею, наслушавшись горе-эпидемиологов", - сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник.

Пока депортируют, он уже выздоровеет

Он отметил, что депортировать "острого больного - себе дороже". "Он еще половину всех, с кем будет контактировать при высылке, перезаражает. Да и как будут везти? Вот в Чите заболел - посадят в общий вагон или персональный самолет, может, дадут?" - пояснил Онищенко.

Также он считает, что в принципе невозможно ставить в одной статье о причинах депортации ВИЧ и коронавирус, поскольку ВИЧ - это пожизненное заболевание.

Мигранта, по его мнению, должны лечить в России по медстраховке, купленной работодателем.

"Нет необходимости высылать. Это острое заболевание, пока они решат вопрос с моей депортацией, я уже переболею и выздоровлю", - сказал Онищенко.

К тому же, отметил он, пик заболевания коронавирусом может пройти еще до марта, так есть ли смысл в законопроекте?

Вместе с тем Онищенко считает, что, возможно, о высылке мигрантов, являющихся носителями коронавируса, и можно было бы подумать.

Как сообщал пресс-центр МВД России, министерство подготовило законопроект, согласно которому в список для депортации из страны мигрантов, имеющих опасные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, лепра, туберкулез, сибирскую язву и чума, добавлен коронавирус.

Предполагается, что решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Может, на Колыму эвакуировать?

Онищенко также раскритиковал решение об эвакуации россиян из Хубэя в Тюменскую область.

"Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в "резервацию"? Я б лучше в Индию эмигрировал на месте этих студентов, там хотя бы тепло", - заявил он.

По его словам, адекватно было бы взять эвакуированных под ежедневное медицинское наблюдение, вернув домой тех, кто живет один.

"А тем, кто дает такие причудливые советы, нужно было учебник эпидемиологии читать", - отметил Онищенко.

В среду эвакуированных из Китая привезли в Тюменскую область, где их 14 дней продержат в карантине в реабилитационном центре - в санатории в поселке Винзили в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. Территория центра, вокруг которой выстроено два периметра ограждения, будет охраняться Росгвардией.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, "чтобы взрослые могли поиграть". Будет организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечат выход в интернет.