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Госдума приняла в I чтении законопроект о Всероссийской минуте молчания

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о проведении 22 июня Всероссийской минуты молчания.

Авторы документа предлагают ежегодно проводить общероссийскую минуту молчания 22 июня в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (ВОВ, 1941 год). Законопроект также разрешает публиковать списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы, не только в СМИ, но и интернете.

Авторами такой инициативы выступили депутаты всех фракций Госдумы - вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

По словам Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале ВОВ.

О внесении упомянутого законопроекта стало известно в июле 2019 года.

Госдума ВОВ

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