В Cовфеде объяснили, что понимают под "федеральными территориями"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что к числу "федеральных территорий" могут быть отнесены специальные зоны для бизнеса.

Комментируя предложение закрепить в Конституции так называемые "федеральные территории", он пояснил, что могут быть выделены специальные зоны, чтобы установить там более удобный для бизнеса режим.

Эту идею озвучил ранее член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он предложил создать на территории РФ федеральные территории, не входящие в состав территорий субъектов РФ.

"Создание таких территории было бы правильно осуществлять в соответствии с федеральным конституционным законом в случае его одобрения законодательными органами госвласти не менее чем двух третей субъектов РФ", - сказал он.

В свою очередь Клишас заявил, что идея будет обсуждаться с регионами, Совет Федерации сформирует свою позицию в ближайшие дни.

"Это вопрос новый для нашего законодательства. Для законодательства зарубежных стран этот порядок известен. Он достаточно хорошо функционирует в тех же самых Соединенных Штатах. Есть и Индия, Канада, Австралия, Малайзия. Идея, которую изложили, сводится к тому, что есть определенные объекты, территории, которые должны управляться особенным образом. Есть закрытые территориальные образования, военные территории, есть специальные режимы, связанные экологическими нормами. Важно, что в любом случае федеральные территории будут регулироваться специальным законом, мы, конечно же, введем специальную процедуру о том, как согласовать все это с субъектами Федерации", - добавил сенатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об этой инициативе не знают.