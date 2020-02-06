Что произошло за день: четверг, 6 февраля

Непосильные штрафы, объединение "Сухого" и "МиГа" и новогодние гирлянды снова законны

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ. Возглавит объединение гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

- Мишустин счел непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАП. Глава правительства заявил, что "мы еще не добились такого роста зарплат". Он призвал не выносить на рассмотрение сырые документы.

- МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии. Точную дату и обстоятельства произошедшего в ведомстве не разглашают. Там напомнили лишь, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне.

- В Китае всех жителей 12-миллионного Уханя проверят на коронавирус. Между тем в городе новое заболевание выявили даже у новорожденного младенца. В России новых заболевших не появилось, пока не нашли коронавируса и у находящихся на карантине в Тюмени граждан, которые выехали из Уханя. Тем временем российские ученые все еще ждут живой штамм вируса, который нужен для разработки вакцины.

- В Конституции предложили закрепить так называемые федеральные территории. Как пояснил сенатор Андрей Клишас, к примеру, к числу таких территорий, напрямую подчиняющихся федеральному центру, могут быть отнесены специальные зоны для бизнеса.

- Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика. Обвиняемым в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова оказался дважды судимый Муртаза Шадания. По версии следствия, он следил за Иваньковым, выбирая место для покушения, а также обеспечил доставку оружия. Остальных подозреваемых продолжают искать.

- В помещение суда на юго-западе Москвы бросили "коктейль Молотова". Возгорание в Никулинском суде быстро потушили, никто не пострадал. Через несколько часов подозреваемый был задержан. О его мотивах не сообщается.

- ГИБДД отменила штрафы за новогодние гирлянды на электробусах в Москве. Там пришли к выводу, что на ДТП подсветка не влияет. Власти столицы обещают в следующем году в два раза больше электробусов с гирляндами.