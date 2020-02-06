У газеты "Ведомости" сменился владелец

Член совета директоров Татьяна Лысова считает это техническим моментом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Новым владельцем газеты "Ведомости" является предприниматель Владимир Воронов, сообщил член совета директоров Демьян Кудрявцев, семье которого ранее принадлежало издание.

"Газета "Ведомости" принадлежит на сегодня семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров газеты "Ведомости" и был со мной вместе пять уже с чем-то лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости", - сказал Кудрявцев в эфире телеканала RTVi. "У меня нет никакой доли в газете "Ведомости", я член её совета директоров", - уточнил он.

По словам Кудрявцева, он уже больше года не владеет долей в издании, но остается в совете директоров. "Мы создали ситуацию, при которой "Ведомости" стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги <...>. Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем", - сказал Кудрявцев, чьи слова приведены на сайте телеканала.

В свою очередь член совета директоров "Ведомостей" Татьяна Лысова не считает, что смена владельца приведет к кардинальным изменениям. "Воронов давний партнер Демьяна и член совета директоров "Ведомостей". Если он теперь стал формальным владельцем, я рассматриваю это как техническое изменение и не ожидаю никаких последствий для редакции", - сказала она.

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%, купленных у финской компании Sanoma. Сумма соглашения не называлась. Продажа долей была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ, который вступил в силу 1 января 2016 года. Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. В 2017 году Кудрявцев был лишен гражданства РФ после того, как Мосгорсуд решил, что он при подаче заявления на получение российского паспорта предоставил ложные сведения. По данным из открытых источников, Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.

По данным самих "Ведомостей" на 2017 год, Кудрявцев являлся членом совета директоров издания. С 13 мая 2016 года единственным акционером АО "Бизнес ньюс медиа" (издает "Ведомости") является АО "Аркан инвестмент", единственный акционер которого - гражданка России Яна Мозель-Кудрявцева.