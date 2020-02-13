Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Главный редактор "Ведомостей" назвал фантазиями слухи о своей отставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов отказался комментировать появившуюся в телеграм-каналах информацию о его уходе из издания.

"Я не комментирую фантазии телеграм-каналов", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в одном из анонимных телеграм-каналов появилось сообщение, что Булавинов уйдет из "Ведомостей", а заменить его может основатель коммуникационного агентства "Прогресс" Дмитрий Солопов. Вместе с Булавиновым якобы также уйдет шеф-редактор сайта издания Максим Товкайло.

Булавинов возглавил "Ведомости" 11 мая 2017 года после ухода Татьяны Лысовой с поста главреда. В мае 2019 года контракт с ним был продлен на год.

В начале февраля стало известно, что у газеты сменился владелец. Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, семье которого издание принадлежало ранее, сказал, что больше года назад актив перешел к его партнеру Владимиру Воронову.

Илья Булавинов 1993 по 2013 годы он работал в издательском доме "Коммерсантъ", с 2013 по 2014 годы был главным редактором сайта РИА "Новости", с мая 2014 года возглавлял дирекцию интернет-вещания "Первого канала".

Илья Булавинов Ведомости Максим Товкайло Дмитрий Солопов

Новости по теме

Новости

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');