Главный редактор "Ведомостей" назвал фантазиями слухи о своей отставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов отказался комментировать появившуюся в телеграм-каналах информацию о его уходе из издания.

"Я не комментирую фантазии телеграм-каналов", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в одном из анонимных телеграм-каналов появилось сообщение, что Булавинов уйдет из "Ведомостей", а заменить его может основатель коммуникационного агентства "Прогресс" Дмитрий Солопов. Вместе с Булавиновым якобы также уйдет шеф-редактор сайта издания Максим Товкайло.

Булавинов возглавил "Ведомости" 11 мая 2017 года после ухода Татьяны Лысовой с поста главреда. В мае 2019 года контракт с ним был продлен на год.

В начале февраля стало известно, что у газеты сменился владелец. Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, семье которого издание принадлежало ранее, сказал, что больше года назад актив перешел к его партнеру Владимиру Воронову.

Илья Булавинов 1993 по 2013 годы он работал в издательском доме "Коммерсантъ", с 2013 по 2014 годы был главным редактором сайта РИА "Новости", с мая 2014 года возглавлял дирекцию интернет-вещания "Первого канала".