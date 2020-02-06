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"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ

"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в структуре ОАК для разработки и производства всей российской боевой авиации, сообщили в пресс-службе корпорации.

Возглавит объединение гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

При этом он сохранит пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию.

В Объединенной авиастроительной корпорации уточняют, что Тарасенко займется формированием на базе "Сухого" и "МиГа" Дивизиона военной авиации ОАК. Структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации.

Ранее источники газеты "Ведомости" и "Интерфакса" сообщали, что новым гендиректором "Сухого" по совместительству должен стать именно Тарасенко и именно для создания дивизиона военной авиации ОАК. Сообщалось, что вопросом объединения "Сухого" и "МиГа" предметно занимается глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК. В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль - 3,5 млрд руб.

Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году закончил Московский авиационный институт (МАИ). С 2002 по 2009 год работал в структуре "Сухого" - сначала в ОКБ, затем в качестве директора сводной дирекции компании "Сухой". До 2014 года работал в корпорации "МиГ", сменив четыре должности от руководителя дирекции по координации программ до первого заместителя гендиректора. В 2014-2016 годах был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), создающей Sukhoi Superjet 100. В сентябре 2016 года вернулся в "МиГ" уже в качестве генерального директора, в октябре 2018 года по совместительству стал заместителем главы ОАК по ВТС.

Ростех Сухой МиГ

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