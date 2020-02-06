Минтранс РФ опубликовал проект новых правил защиты самолетов от птиц

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ опубликовал для публичного обсуждения проект федеральных авиационных правил по обеспечению орнитологической безопасности гражданской авиации.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он состоит из десяти глав, которые описывают: организацию орнитологического обеспечения полетов и функции конкретно работников оператора аэродрома; действия экипажей воздушных судов при полетах в сложной орнитологической обстановке; регламенты отпугивания птиц от аэродромов и расследования случаев столкновений самолетов с птицами. Отдельная глава посвящена проведению занятий по авиационной орнитологии.

Публичное обсуждение проекта продлится до 27 февраля.

В настоящее время орнитологическое обеспечение полетов регулируется федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ". В этом документе требования к защите от птиц не конкретизированы, раскрываются в общих чертах. О разработке отдельных подробных правил Минтранс уведомлял на regulation.gov.ru в конце января. В случае согласования они могут вступить в силу в июне 2020 г.

В августе 2019 года самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы.