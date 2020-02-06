Полицейские Калининградской области узнали серийного вора по его походке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Советска Калининградской области поймала вора-рецидивиста, вычислив его по особой примете - походке вразвалочку, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции разыскивали неизвестного за совершение как минимум семи краж. Он вскрывал подвалы, сараи, проникал в припаркованные автомобили. Он похитил металлоискатель из подвального помещения, а на соседней улице вскрыл автомобиль и унес борсетку, в которой лежала банковская карта с ПИН-кодом. Похититель воспользовался удачей и снял все сбережения - более 50 тыс. рублей.

Мужчину выдала походка вразвалку, по которой оперативники смогли установить маршрут его передвижения по городу. Полицейские изучили показания свидетелей, просмотрели записи с камер системы "Безопасный город" и установили примерный район проживания фигуранта, откуда он выходил "на дело".

В сообщении отмечается, что "проведя иные оперативные мероприятия", полицейские установили точный адрес проживания подозреваемого и задержали его.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.