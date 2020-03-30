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В Калининграде задержали вора, залезавшего в квартиры по водосточным трубам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего жителя Калининградской области, который грабил квартиры на верхних этажах жилых домов. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"Полицейские задержали мужчину после того, как он залез в квартиру на третьем этаже по водосточной трубе, взломав при этом окно обычной отверткой. Оттуда он похитил деньги и ювелирные украшения, часть которых полицейские у него изъяли вместе с инструментами взлома", - рассказала Поставничая.

Как затем было установлено в ходе расследования, "человек-паук" совершил не одну такую кражу. Днем грабитель высматривал и определял квартиры, в которых никого нет, а затем залезал в них по водосточным трубам без какой-либо страховки.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ переданы в суд для рассмотрения по существу.

Калининградская область

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