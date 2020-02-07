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Следователя по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" взяли под госзащиту

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следователю, который возглавляет расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в ноябре 2019 года в Москве, предоставили госзащиту, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Собеседник агентства пояснил, что руководителю следственной группы по этому громкому делу предоставили госзащиту после того, как он начал получать угрозы в свой адрес.

По словам другого источника "Интерфакса", расследование убийства Эльджаркиева возглавляет следователь Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУ РОВД) Следственного комитета России, который ранее участвовал в ряде других резонансных уголовных дел.

Один из собеседников агентства отметил, что защита предоставлена не только руководителю следственной группы, но и другим ее членам. Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Дело об убийстве Эльджаркиева

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

В настоящее время в рамках уголовного дела об убийстве, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (п.п. "а, ж" ч.2 ст. 105 УК РФ, ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ) расследуются не только обстоятельства расстрела Эльджаркиева и его брата в Москве, но и покушения на полицейского в Ингушетии в январе 2019 года.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник в деле фигурирует не менее 30 человек, из которых более десяти уже арестованы. Предполагаемый убийца Эльджаркиева скрылся за границу, после чего был объявлен в международный розыск и арестован заочно. По версии следствия, мотивом преступления была профессиональная деятельность Эльджаркиева.

Хроника 02 ноября 2019 года – 07 февраля 2020 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
МВД Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев СКР

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