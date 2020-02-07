СК подключился к истории с подростками, провалившимися под лед на Лахтинском Разливе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге два подростка 6 февраля провалились под лед Лахтинского разлива, девочку до сих пор не нашли. По факту проводится доследственная проверка, сообщило региональное управление СКР.

Инцидент произошел днем в четверг. 14-летнего семиклассника спасли, когда он находился в 700 метрах от берега. Его положили в реанимацию в тяжелом состоянии с общим переохлаждением организма. Он сказал, что гулял по льду с одноклассницей.

Ее ищут сотрудники МЧС. Поиски продолжались до 6 утра пятницы и возобновились в 11 часов.

"Ночью водолазы совершили 14 спусков, а сотрудники МЧС и поисково-спасательного отряда "Экстремум" обследовали лесополосу, так как отрабатывались все версии происшедшего", - сообщили в городском управлении МЧС.

В поисках задействованы беспилотники.