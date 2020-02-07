В Петербурге нашли тело провалившейся под лед семиклассницы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Петербургские спасатели спустя сутки обнаружили тело школьницы, которая вместе с одноклассником провалилась под лед на северо-западе Петербурга.

В 20:45 водолазам удалось обнаружить тело утонувшей накануне девочки, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в пятницу.

Накануне под лед Лахтинского Разлива провалился 14-летний подросток: спасатели извлекли школьника в 700 м от берега. Семиклассник госпитализирован в тяжелом состоянии, находится в реанимации.

Со слов школьника, он гулял по льду с одноклассницей. В полынье был обнаружен рюкзак девочки, ее тело сотрудники экстренных служб искали в течение суток.

Как сообщалось, доследственную проверку инцидента начали в городском СКР.

По данным регионального Гидрометцентра, январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе впервые установилась положительная среднемесячная температура воздуха, было установлено несколько рекордов. Февраль принес небольшое похолодание и заморозки.