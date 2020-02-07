Чиновница районной администрации Петербурга призналась в получении взятки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга санкционировал домашний арест в отношении чиновницы Татьяны Светушковой, которая была задержана по делу о взяточничестве при ремонте школ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Согласно решению суда, мера пресечения в отношении Светушковой избрана до 4 апреля. Свою вину женщина признала, ей уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, Светушкова, работая начальником сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Петербурга, получила от генерального директора ООО "МегаСтройСервис" Александра Фильчагина около 8 млн рублей взятки за заключение с данной фирмой государственных контрактов на ремонт школ и общее покровительство.

Фигуранты были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Как сообщили в СКР, в отношении Светушковой возбуждено дело по статье "получение взятки" (статья 290 УК РФ), в отношении Фильчагина - по статье "дача взятки" (статья 291 УК РФ).