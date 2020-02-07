Частный вертолет разбился под Казанью

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс", упал в районе города Лаишево в Татарстане в пятницу. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

По ее словам, на борту находились три человека.

"Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг", - сказала Иванова. Она уточнила, что спасательный вертолет пока не смог сесть в месте аварии.

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку выполнения законодательства о безопасности полетов.