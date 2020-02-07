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Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане
Айрат Хайруллин
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Айрат Хайруллин скончался от полученных ран при крушении вертолета в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства заявил, что парламентарий в результате катастрофы получил не совместимые с жизнью травмы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

Все депутаты из фракции "Единая Россия" в Госдуме, имеющие связь с Хайруллиным, подтвердили "Интерфаксу", что в течение последнего часа прямой телефон Хайруллина выключен.

Ранее в пятницу стало известно о том, что в районе города Лаишево в Татарстане упал вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс". На борту находились три человека.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщали, что с вертолета спасательной службы видно, что на месте крушения есть один выживший.

В свою очередь источник в "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что при крушении два человека пострадали и один погиб.

"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них - пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Госдума Айрат Хайруллин

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