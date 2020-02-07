Рубль подешевел к доллару и евро на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 64,05 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 69 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,21 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,43 копейки - до 66,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и дешевеющей нефти. Участники рынка продолжают следить за новостями о распространении коронавируса.

Эксперты полагают, что экономика Китая в первом квартале будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее, из-за вспышки коронавируса и действий страны по сдерживанию его распространения.

Ранее рубль лишь ненадолго отреагировал небольшим ослаблением на решение ЦБ РФ снизить ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,00%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка. Единственным значимым фактором, который мог поставить смягчение денежно-кредитной политики на паузу, был коронавирус и возможные последствия его распространения.

Регулятор отметил риски из-за коронавируса, однако сохранил мягкий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления инфляции. В то же время ЦБ, снизив ставку, видоизменил формулировку сигнала, указав в своем заявлении "на ближайших заседаниях" вместо "в первом полугодии".

В глоссарии ЦБ "на одном из ближайших заседаний" означает - на одном из трех предстоящих заседаний совета директоров. Если в формулировку "на ближайших заседаниях" заложен такой же смысл, это значит, что, по сути, временной горизонт сигнала не изменился, так как в первом полугодии осталось провести именно три заседания совета.

Нынешнее снижение ключевой ставки является шестым подряд за текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере.

Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле, третье - в сентябре, четвертое - в октябре, пятое - в декабре. Все предыдущие шаги были по 25 б.п., кроме октябрьского, когда ЦБ снизил ставку сразу на 50 б.п. впервые с декабря 2017 года.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в последний торговый день недели руль падает более чем на 1% в парах с долларом и евро, что по большей части отражает не локальную историю с сегодняшним снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а является результатом ухода глобальных инвесторов в защитные активы.

"Тем не менее, заседание ЦБ РФ выбило почву из-под ног рубля в части "голубиных" заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной после того, как она сказала о наличии высокой вероятности еще одного снижения ставки на следующем заседании. При этом ЦБ дал позитивную оценку экономической активности в четвертом квартале и не стал менять прогноз роста ВВП, что будет продолжать поддерживать рубль. Помимо этого, рубль в ближайшей перспективе, как и весь рынок, будет реагировать на поступающую информацию о распространении коронавируса. Влияние на него будет оказывать и продолжение переговоров России с партнерами по ОПЕК о дальнейшем сокращении нефтедобычи. Прошедшие на этой неделе переговоры длились три дня и пока завершились безрезультатно. Тем не менее, нефтяные трейдеры уже выражают оптимизм, что в итоге картель добьется сокращения, вызвав министров стран-членов на экстренное совещание", - полагает Наумова.

"Рубль начинал день с укрепления, но затем резко развернулся на ослабление. Главным мотивом решения ЦБ РФ стало то, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. (. . .) Решение было как предсказуемым, так и немного неожиданным. Перед заседанием ставки МБК не снижались, а мнения на рынке разделились почти поровну. Тем не менее, мы обращали внимание на тот факт, что реальная доходность рубля при прежней ставке подскочила до 3,85%. В прошлом году регулятор старался удерживать этот показатель на уровне 2,75-3,00%. Для долгосрочных инвесторов почти ничего не меняется, хотя мотивации для нерезидентов становится меньше. Доходности ОФЗ на уровнях ниже 6% может не хватить, чтобы покрыть риски волатильности курса. Впрочем, реакцию рынка облигаций мы сможем узнать уже на следующей неделе", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Рубль к вечеру ослаб довольно заметно. ЦБ РФ сегодня понизил ключевую ставку до 6,00% годовых с 6,25% годовых, ссылаясь на низкую инфляцию. При этом регулятор оставил двери для дальнейшего сокращения ставки открытыми. "Россиянин" локально подорожал, а затем начал отступать в парах с иностранными валютами. Может быть, рынок в моменте не верит в то, что инфляция сохранится столь низкой, а потому настолько мрачно реагирует на решения Банка России. Для доллара США в понедельник коридор колебаний предполагает движение в пределах 63,80-64,25 руб./$1, для евровалюты - 69,80-70,50 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывает снижение нефти, котировки которой могут продемонстрировать падение пятую неделю подряд в связи с растущими опасениями по поводу спроса. Так, спрос на нефть в КНР резко упал в результате распространения коронавируса, и некоторые китайские покупатели отказываются от закупок, что вынуждает поставщиков искать альтернативные источники спроса в Азии.

Опасения снижения спроса на нефть усугубляются в связи с падением промышленного производства в ряде европейских стран. Объем промпроизводства в Германии в декабре рухнул на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное падение показателя за последнее десятилетие.

Во Франции промпроизводство в декабре упало на 2,8% по сравнению с ноябрем. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подешевели на 0,22% - до $54,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,65% - до $50,62 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

В пятницу утром министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,43 копейки, до 63,472 руб./$1, и увеличил курс евро на 54,51 копейки, до 69,6288 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в пятницу на 63,33 копейки по отношению к четвергу и составил 63,6367 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 67,17 копейки и составил 63,7918 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 263,526 млн, из которых $920,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 343,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 41,64 копейки, до 69,7061 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве повысился на 53,11 копейки и составил 69,9223 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR713,635 млн, из которых EUR230,509 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR483,126 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,47% годовых.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,35% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также опустились на 1 б.п. - до 6,38% и 6,45% годовых соответственно.