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Набиулина разъяснила смысл выражения "на ближайших заседаниях" ЦБ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Формулировка совета директоров Банка России о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки "на ближайших заседаниях" означает высокую вероятность, что ставка будет снижена на следующем совете, объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Следующее заседание по ставке пройдет 20 февраля.

"Эта фраза, если вы посмотрите, когда мы ее использовали, означает, что есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована", - сказала она на брифинге 7 февраля. Ранее в этот день ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых.

"Может ли быть еще снижение ставок, это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей, а прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции, по экономическому росту. Потому что, принимая решение, мы, безусловно, учитываем и текущую динамику, но для нас основное - это прогноз по будущей динамике инфляции и экономического роста, поэтому в зависимости от ситуации мы будем принимать это решение", - сказала Набиуллина. Ее спросили, означает ли выражение "на ближайших заседаниях" вместо "на одном из ближайших заседаний", то, что ставка может быть снижена неоднократно в текущем году.

После предыдущего совета ЦБ использовал формулировку "в первом полугодии", по итогам четырех заседаний до этого - "на одном из ближайших заседаний".

Эльвира Набиуллина Банк России

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