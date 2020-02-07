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В Петербурге осудили фигуранта дела о подготовке покушения на Пригожина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Невский районный суд северной столицы огласил приговор в отношении активиста Владимира Иванютенко, признанного виновным в незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, Иванютенко получил 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в размере 30 тыс. рублей.

"Как установил суд, в феврале прошлого года Иванютенко незаконно хранил в магазине "Пятерочка" и передал для изготовления взрывного устройства лицу, которое участвовало в оперативном эксперименте, отрезок огнепроводного шнура, содержащего метательное взрывчатое вещество "дымный порох", два электродетонатора, содержащих заряд бризантного взрывчатого вещества гексоген, или ТЭН, массой около 1 г", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства дознание указывало, что фигурант является активным участником запрещенной в России националистической организации "Антивоенный комитет", склонен к экстремизму, в том числе с использованием силовых методов, а также не имеет регистрации на территории в РФ.

Подсудимый в свою очередь отрицал причастность к "Антивоенному комитету" и называл возбужденное в отношении него дело "провокацией правоохранительных органов".

По данным СМИ, Иванютенко готовил покушение на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, намереваясь подорвать его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства.

Петербург Евгений Пригожин

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