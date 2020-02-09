Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП под Новосибирском

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Автомобиль "Honda CRV", маршрутный автобус "Ford Transit" и "Nissan Almera" столкнулись на первом километре трассы Новосибирск - Пашино, сообщает в воскресенье пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

Как отметили в пресс-службе, в результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля "Honda" - женщина 1937 года рождения. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался, сказали в полиции.

Также в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля "Honda" и две женщины из маршрутного автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще восемь пассажиров маршрутки.

Отмечается, что ДТП произошло, так как водитель автомобиля "Honda" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.