В столкновении двух машин на Кутузовском проспекте погиб человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковых машины. Пострадали четыре человека, еще один погиб, сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

На Кутузовском смертельная авария ??



Один человек погиб, ещё шестеро пострадали из-за столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара сегодня ранним утром.



Как стало известно Лайфу, столкнулись... https://t.co/cWiCgJk24p pic.twitter.com/kM0efX7ntO — Типичное Одинцово (@odi_city) February 10, 2020

ДТП произошло в 05:29. Движение по проспекту после столкновения было затруднено.