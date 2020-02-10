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В столкновении двух машин на Кутузовском проспекте погиб человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковых машины. Пострадали четыре человека, еще один погиб, сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

ДТП произошло в 05:29. Движение по проспекту после столкновения было затруднено.

Москва ГАИ

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