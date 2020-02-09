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Землетрясение зафиксировали в Туве у границы с Монголией

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3 зарегистрирован в 247 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12:15 по Москве в воскресенье, имел координаты 51.22 градуса северной широты и 97.93 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 1 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува Монголия

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