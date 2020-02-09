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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Соломонова моря у восточного берега острова Новая Британия в 583 км восточнее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:04 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты -5.49 градуса южной широты и 152.12 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 6 км от берега Новой Британии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Папуа - Новая Гвинея Новая Британия

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