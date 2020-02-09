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До двух увеличилось число погибших в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в столкновении грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области увеличилось до двух, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

По ее данным, во время операции скончалась одна из пострадавших в ДТП - женщина 1948 года рождения.

В пресс-службе позже уточнили, что в настоящее время в анжеро-судженской городской больнице находятся 22 человека: один с тяжелыми травмами, один с травмами средней степени тяжести, остальные - с легкими травмами.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили "Интерфаксу" об одном погибшем, водителе грузовика, и трех госпитализированных из автобуса в результате аварии.

По факту ДТП прокуратура и СКР проводят проверки.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, автобус столкнулся с грузовиком в воскресенье на трассе в Кемеровской области. По его данным, авария произошла на местной автодороге в районе Анжеро-Судженска. Водители машин не справились с управлением и столкнулись, отметил он.

По данным пресс-службы МЧС РФ, в автобусе находилось порядка 50 человек.

Кемеровская область

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