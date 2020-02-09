Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (64%) готовы принять участие во всенародном голосовании о принятии поправок в Конституцию, если бы оно проводилось в следующее воскресенье, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 72% респондентов из тех, кто готов принять участие в голосовании, поддержали бы предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, 13% респондентов проголосовали бы против, 15% участников опроса затрудняются определить свое отношение к предлагаемым изменениям.

По данным "Левада-центра", 15% россиян не стали бы участвовать в голосовании. Из них 7% уверены, что не пришли бы голосовать и 8% респондентов, скорее всего, не стали бы участвовать в таком голосовании.

В свою очередь, 18% россиян пока не определились с тем, принимать или не принимать участие в голосовании, отмечают в "Левада-центре".

Опрос был проведен 29-31 января 2020 года по заказу Фонда развития гражданского общества по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население.