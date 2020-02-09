Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ - 64%- поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками, противоположного мнения придерживаются 29% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 68% респондентов считают правильным предложение закрепить в Основном законе перераспределение части президентских полномочий в пользу Совета Федерации и Госдумы при назначении главы правительства и федеральных министров, 20% опрошенных не поддерживают такую инициативу.

По данным "Левада-центра", более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета, определяющего основные направления внутренней и внешней политики, 28% сограждан это предложение не поддерживают.

Опрос был проведен 29-31 января 2020 года по заказу Фонда развития гражданского общества по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население.

Левада-центр

Новости

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Карантинный центр под Челябинском закрыли из-за протеста местных жителей

После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

До двух увеличилось число погибших в ДТП с автобусом в Кемеровской области

В "ЮТэйр" заявили, что резкий сдвиг ветра мог спровоцировать инцидент с лайнером в Коми

Прокуратура потребовала вернуть государству моржат из "китовой тюрьмы"

Росавиация назвала проблемы с шасси причиной жесткой посадки самолета в Коми

Росавиация назвала проблемы с шасси причиной жесткой посадки самолета в Коми

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');