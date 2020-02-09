Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ - 64%- поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками, противоположного мнения придерживаются 29% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 68% респондентов считают правильным предложение закрепить в Основном законе перераспределение части президентских полномочий в пользу Совета Федерации и Госдумы при назначении главы правительства и федеральных министров, 20% опрошенных не поддерживают такую инициативу.

По данным "Левада-центра", более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета, определяющего основные направления внутренней и внешней политики, 28% сограждан это предложение не поддерживают.

Опрос был проведен 29-31 января 2020 года по заказу Фонда развития гражданского общества по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население.