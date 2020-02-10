РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.

Компания выделила 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих двух магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока, а сроки реализации этих проектов планирует сократить на год или два. РБК ссылается на "Перечень приоритетных участков и объектов развития Восточного полигона и целевые сроки их реализации", подлинность документа изданию подтвердили три источника. Перечень согласован Советом потребителей по вопросам деятельности РЖД.

В перечень включены такие участки, как Мариинск-Тайшет ("красноярский" участок Транссиба), Междуреченск-Тайшет (выход из Кузбасса в восточном направлении), Хабаровск-Находка (восточная часть Транссиба). Около 50 проектов относятся к первому этапу модернизации магистралей, который начался в 2013 году, должен был завершиться в 2017 году, но был отложен на 2020 год.

Также в список вошли объекты из второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, который предполагает увеличение пропускной способности в 2024 году с 124,9 млн до 180 млн тонн в соответствии с президентским указом. Как пишет РБК, теперь самый поздний срок реализации приоритетных проектов "восточного полигона" приближен на год - это 2023 год.

Общий объем инвестиций РЖД во II этап проекта оценивался в 696,6 млрд руб. Во сколько монополии обойдется ускоренная реализация 212 проектов, в материалах не указано, а представители РЖД - не говорят.

План по ускоренной модернизации "восточного полигона" РЖД составили после совещания 12 ноября у тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. В 2018 году президент Владимир Путин призывал призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, увеличив объем поставок в восточном направлении к 2025 году в два раза, до 200 млн тонн. Он вернулся к этому вопросу в декабре 2019 года, подчеркнув, что спрос на уголь в Европе снижается.

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна. Угольщики жалуются, что РЖД согласовывает максимум 50% заявок по отправке угля на восток, предлагая также скидки на доставку грузов в порты юга и Северо-Запада России. Но цены на уголь в Европе значительно ниже, чем в Азии, поэтому грузоотправители не считают такие скидки достойной заменой.

За срыв сроков строительства БАМа и Транссиба компанию РЖД критиковала Счетная палата, отмечая, что по итогам 2018 года монополия построила только один объект БАМа на участке Хани-Тында, хотя должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей.

РЖД не хватает людей и техники, на строительство не готова рабочая документация, а также чиновники задерживают разрешения на строительства, ответил на критику аудиторов информированный источник РБК. О том, что у перевозчика возникли проблемы с подрядчиками, стало известно прошлой осенью. Из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств госкомпании пришлось переносить около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов, включая БАМ и Транссиб, на другие цели, напоминает издание.