"Коммерсантъ" сообщил о задержке согласования модернизации БАМа и Транссиба

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - 1 февраля истек срок формирования список основных работ по модернизации объектов Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Перечень должны были сформировать Минтранс, Минэнерго и РЖД, однако сейчас он не согласован даже на уровне железнодорожной компании, говорят источники. В ОАО "РЖД" сказали, что перечень обсуждался с советом потребителей РЖД, а вопрос сроков все еще рассматривается. Таким образом, указывает издание, первая очередь модернизации БАМа и Транссиба, которую хотели завершить еще в 2017 году, переносится на 2020 год.

Осенью 2019 года в ходе согласования инвестпрограммы и финплана ОАО РЖД на 2020–2022 годы выяснилось, что расходы на Восточный полигон сокращены на 161 млрд рублей, напоминает газета. Тогда потребители РЖД договорились создать рабочую группу и утвердить перечень первоочередных работ на БАМе и Транссибе с учетом сокращенного бюджета. В декабре компания получила соответствующие поручения от тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева и профильного вице-премьера Максима Акимова. Рабочая группа сформировала перечень из 212 пунктов.

По словам источников "Коммерсанта" в отрасли, строительный блок РЖД оказался не готов построить эти объекты в сроки, заложенные в перечне. При этом блок движения монополии заинтересован в скорейшем строительстве, чтобы сдержать падение погрузки и обеспечить доставку грузов на восток.

Пока перечень направлен первому замгендиректора РЖД Анатолию Краснощеку, чтобы тот согласовал перечень с блоком строительства компании. Соответствующее обсуждение перенесли на 26 февраля. По словам одного из источников газеты, Минтранс будет просить об отсрочке исполнения поручения по перечню до 1 марта.

"Потребители не готовы идти на компромисс по перечню", — сказал источник газеты среди грузоотправителей. Он напомнил, что в 2018 году совет потребителей согласился на предложения РЖД по повышению тарифов, включающий в себя экспортную надбавку, повышение тарифа на порожний пробег, сохранение целевых надбавок и другое, с компанией "было заключено джентльменское соглашение о том, что монополия выполнит все работы по Восточному полигону в полном объеме".