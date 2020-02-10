Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку до конца года

Предлагается углубить сокращения на 600 тыс. б/с только на второй квартал

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

"Эпидемия коронавируса оказала негативный эффект на экономическую деятельность, на транспорт, туризм и промышленность, особенно в Китае", - заявил он.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год. При этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.

Источник отметил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года. Это позволяет говорить о том, что добыча стран ОПЕК+ будет на 2,1 млн б/с ниже уровня октября 2018 года при условии, что все соблюдают свои договоренности. Пока техкомитет не рассмотрел итоги исполнения сделки в январе.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

Планировалось, что после техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать в феврале внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участников либо только министров JMMC, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Пока установленной даты нет.

"Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом", - говорил министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия предложение дополнительно сократить добычу или будет готова только к пролонгации действующего соглашения.

"Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть", - заявил он.

В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

В начале прошлой недели президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.

"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК+" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - сообщалось по итогам разговора. Кремль отмечал, что он состоялся по инициативе Саудовской Аравии.