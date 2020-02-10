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Обыски прошли в Институте горного дела Сибирского отделения РАН

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы провели обыск и выемку документов в Институте горного дела Сибирского отделения РАН. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По словам собеседника агентства, дело находится в производстве СК России.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В свою очередь председатель СО РАН Валентин Пармон сообщил журналистам, что речь идет об ущербе менее чем на 1 млн рублей. "Там сумма менее одного миллиона рублей, и на мой взгляд ажиотаж (вокруг этой ситуации - ИФ) выглядит необоснованным", - сказал он.

Пармон отметил, что "вопрос не связан с использованием госбюджетного финансирования".

По его данным, Институт горного дела выполнил проект для крупной угольной компании, причем часть проекта выполнила малая инновационная компания. Именно это обстоятельство и вызвало интерес правоохранительных органов, пояснил Пармон.

РАН

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