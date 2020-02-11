В Новосибирске арестовали директора Института горного дела

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Заельцовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору Института горного дела имени Чинакала (ИГД) Андрею Кондратенко, подозреваемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Избрать Кондратенко Андрею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2020 года", - огласила решение судья Анастасия Криницына.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на аресте. Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения.

Кондратенко предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества. Свою вину он не признал.

Как сообщалось, следственное управление СКР по региону возбудило в отношении Кондратенко уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2017 году заместитель директора ИГД вышел с инициативой к руководству института о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тыс. рублей за счет средств научного гранта.

Измерительная система телеинспекции была приобретена за 288 тыс. рублей и поставлена в институт на основании заключенного договора за 700 тыс. рублей.

"Таким образом, стоимость измерительной системы необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей", - отмечают в СУ СКР по региону.

Также отмечается, что по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны за хищение бюджетных средств. Они находятся под стражей и им предъявлены обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Общий ущерб составил 2,7 млн рублей.

В понедельник в ИГД прошли обыски и выемка документов.