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Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста фигуранту "дела Baring Vostok" Кордичеву

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до середины мая продлил до 13 мая срок домашнего ареста бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, обвиняемому в растрате 2,5 млрд рублей по "делу Baring Vostok". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

По словам собеседника агентства, по решению суда обвиняемому были смягчены условия домашнего ареста: теперь ему можно общаться со всеми, кроме "официальных сторон дела" - других обвиняемых, свидетелей, экспертов.

Фигурантам так называемого "дела Baring Vostok", в том числе Кордичеву, вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела.

Основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, также проходящий по делу в качестве обвиняемого, заявлял, что расследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте.

Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени 2018 года. Сторонами в нем выступают Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, с 41,63% банка, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна с 40,01%.

Мосгорсуд Алексей Кордичев Baring Vostok

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