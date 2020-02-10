Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля в ЯНАО

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская перепись населения начнется в апреле с Ямало-Ненецкого автономного округа, что связано с вопросами сезонной доступности территорий, заявил замруководителя Федеральной службы госстатистики Павел Смелов.

"Наша страна - бескрайняя, с разнообразным климатом и доступностью, в связи с этим для проведения переписи по согласованию с каждым субъектом был утвержден перечень труднодоступных территорий, где перепись стартует 1 апреля и закончится 25 декабря", - заявил Смелов в понедельник в Госдуме на "круглом столе" по подготовке к переписи населения 2020 года.

Смелов добавил, что проведение Всероссийской переписи населения вне труднодоступных регионов запланировано на октябрь.

Это будет двенадцатая перепись в РФ. Смелов сообщил, что впервые "переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами, а не бумажными носителями, поэтому данная перепись называется цифровой". Будет задействовано 360 тысяч переписчиков, привлечено 20 тысяч волонтеров, они займутся информационно-разъяснительной работой.

Он добавил, что новшеством переписи станет возможность поучаствовать в ней на сайте госуслуг или в многофункциональных центрах, где будут установлены специальные переписные пункты.