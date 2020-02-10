Всероссийская перепись не коснется жителей Донбасса с гражданством РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская перепись в 2020 году не коснется жителей Донбасса, заявил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

"Жители Донбасса живут там, могут иметь гражданство РФ, но в численности постоянного населения они (учтены - ИФ) не будут", - сказал Смелов в понедельник на "круглом столе" в Госдуме.

Он отметил, что цель переписи - посчитать постоянное население страны. "Если человек является гражданином РФ и живет в Ницце постоянно, а сюда приезжает навестить бабушку, то в переписи он учитываться не будет", - добавил Смелов.

В ходе выступления в Госдуме замглавы Росстата также сообщил, что Всероссийская перепись населения начнется в апреле с Ямало-Ненецкого автономного округа, что связано с вопросами сезонной доступности территорий. "Наша страна - бескрайняя, с разнообразным климатом и доступностью, в связи с этим для проведения переписи по согласованию с каждым субъектом был утвержден перечень труднодоступных территорий, где перепись стартует 1 апреля и закончится 25 декабря", - пояснил чиновник.

Смелов добавил, что проведение Всероссийской переписи населения вне труднодоступных регионов запланировано на октябрь.

Это будет двенадцатая перепись в РФ. Смелов сообщил, что впервые "переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами, а не бумажными носителями, поэтому данная перепись называется цифровой". Будет задействовано 360 тысяч переписчиков.