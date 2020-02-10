Стреляя по собакам, житель Карачаево-Черкесии случайно убил соседку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Наказание в виде года исправительных работ получил 48-летний житель Карачаево-Черкесии за случайное убийство соседки.

Как рассказал "Интерфаксу" сотрудник республиканского управления Следственного комитета РФ (СКР), следствие и суд установили, что в июле 2019 года мужчина открыл огонь из своего гладкоствольного ружья, заряженного патронами 12 калибра с картечью, по стае собак рядом с домом в селе Терезе Малокарачаевского района. Всего мужчина сделал три выстрела, отметил представитель СКР.

По его словам, стрелок допустил небрежность и ранил в голову местную жительницу, находившуюся на территории соседнего участка. От полученного ранения женщина скончалась в больнице.

Суд признал фигуранта виновным по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С учетом раскаяния осужденного и наличия у него малолетнего ребенка, его приговорили к году исправительных работ. Кроме того, из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства, отмечало ранее региональное управление СКР.