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Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту получения ребенком огнестрельного ранения.

"13 февраля в селении Золукокоаже малолетняя девочка шла в сопровождении матери. Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал, а она увидела, что голова дочери в крови. Ребенка незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где рентген показал наличие пули в мягких тканях головы", - сообщает следственное управление СКР по КБР.

Медики экстренно прооперировали ребенка и извлекли из головы девочки пулю калибра 7,62 мм.

Следователи установили, что из охотничьего карабина стрелял 47-летний местный житель. Однако мужчина, по его утверждению, стрелял в воздух с целью разогнать стаю бродячих псов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кабардино-Балкария

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